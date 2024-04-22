У США визнали законним референдум у Косові, хоч місцеві серби його і бойкотували

Посольство Сполучених Штатів у Косові заявило, що референдум щодо звільнення мерів – етнічних албанців у чотирьох північних муніципалітетах із сербською більшістю був проведений законно, і чинні мери залишаться на своїх місцях, оскільки серби масово бойкотували голосування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Посольство США у Приштині повідомило, що голосування відбулося відповідно до законодавчих вимог Косова. Однак вони "пошкодували", що найбільша сербська партія "Сербський список" вирішила бойкотувати голосування.

"Ми шкодуємо, що вони не зробили цього і, отже, не повністю використали демократичні засоби, доступні їм згідно з косовським законодавством, для просування ефективної та представницької демократії", – йдеться в заяві посольства.

У посольстві США продовжили, що "рішення виборців про відкликання мерів немає. Нинішні мери муніципалітетів були обрані та залишаються на своїх посадах відповідно до законодавчої бази Косова".

У грудні 2022 року етнічні серби масово звільнилися з державних установ, зокрема з усіх структур місцевого самоврядування. Були призначені нові вибори, але серби, зокрема сербська політична партія "Сербський список", вирішили бойкотувати їх на вимогу Белграда, тобто албанці були обрані з явкою 3,4%.

Тоді серби провели масові протести, щоб не дати новообраним мерам зайняти свої посади в місцевих муніципалітетах. Коли Косово відповіло посиленням присутності поліції, протести призвели до насильства та поранень миротворців KFOR, журналістів і громадян.

Відтоді серби закликали до усунення албанських мерів, підтримані закликами ЄС і США провести нове голосування. Косово оголосило про проведення референдуму, на якому 50% плюс один голос виборців, які мають право голосу, мали привести до того, що Центральна виборча комісія призначить нові місцеві вибори.

Але "Сербський список" оголосив, що також бойкотуватиме це голосування, і тиск на місцевих сербів посилився, щоб вони не голосували, незважаючи на те, що вони закликали до цього майже рік.

До моменту завершення голосування лише близько 1% населення проголосувало в Північній Митровиці, Звечані, Зубін-Потоці та Леопсавичі.

"Голосування бойкотували. Таким чином, мінімальний законний поріг для відставки мерів не досягнуто. Тим не менш, загальна обстановка була мирною, і ми дякуємо нашим громадянам за це", – заявив прем'єр Косова Альбін Курті.

"Ми сподівалися на інший результат, але Косово виконало свої зобов'язання", – сказав він, посилаючись на вимоги Заходу провести нове голосування.

Президентка Косова Вйоса Османі сказала, що громадяни мали можливість проголосувати, але вирішили не скористатися нею через тиск з боку Сербії.

Раніше політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував запросити Косово до членства в організації, що відкриває шлях до голосування за відповідне рішення на сесії ПАРЄ.

Проти вступу Косова до Ради Європи категорично виступає Сербія. Її президент Александар Вучич нещодавно допустив вихід країни з РЄ, якщо це станеться.

Для Сербії, яка не визнає незалежності Косова, його членство в міжнародних організаціях є вкрай чутливим питанням. Більше про це – у відео "ЄвроПравди".