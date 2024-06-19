СМИ: Боррель советует ЕС снять санкции с Косово

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель рекомендовал государствам-членам снять ограничительные меры против Косово, введенные в прошлом году из-за подрыва процесса нормализации отношений с Сербией.

Об этом узнала балканская служба "Радио Свобода" от собственных источников, сообщает "Европейская правда".

В документе, распространенном среди государств Евросоюза 18 июня, Боррель указывает, что Косово приняло шаги для выполнения требований Брюсселя, в связи с которыми были введены санкции.

Там утверждается, что снятие с Косово ограничений станет политическим сигналом и "будет способствовать сбалансированному контексту, в котором может двигаться вперед диалог между Белградом и Приштиной".

Реклама:

Предложение топ-дипломата ЕС рассмотрят на уровне послов в среду. Источники "Радио Свобода" не исключают, что в случае положительного решения о снятии санкций могут объявить уже на следующей встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 24 июня.

ЕС ввел ограничительные меры против Косово летом 2023 года в ответ на вспышку насилия, связанного с голосованием на местных выборах в четырех муниципалитетах на севере страны.

Тогда сербское население бойкотировало выборы, что привело к избранию четырех этнических албанских мэров при мизерной явке избирателей. С помощью полиции Косово все же добилось назначения мэров, что привело к многомесячным насильственным инцидентам.

Санкции фактически запретили некоторые встречи на высоком уровне между официальными представителями Евросоюза и Косово, приостановили проекты ЕС и ограничили потоки финансирования для Приштины.

Повторные выборы в северных муниципалитетах Косово состоялись в апреле, и хотя их снова бойкотировали сербы, в ЕС признали, что косовские власти обеспечили надлежащие условия для голосования.

Читайте также: В ожидании Путина: как желание Запада защитить меньшинства создало серую зону на Балканах.