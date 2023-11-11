Поліція мусульманського Косова посилює заходи безпеки перед матчем з Ізраїлем

Напередодні матчу між збірними Косова та Ізраїлю в Приштині косовська поліція, побоюючись інцидентів, оголосила про посилення заходів безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Ізраїльські футболісти готуються зіграти в Косовом у відбірковому матчі Євро-2024 у неділю. Це буде перший міжнародний матч ізраїльтян після початку війни проти ХАМАС в жовтні.

Хоча переважна більшість громадян Косова є мусульманами, воно вважає себе найбільш проамериканською державою у світі і твердо дотримується зовнішньої політики США, свого найважливішого союзника.

Однак у соціальних мережах з’явились десятки повідомлень з критикою військової кампанії Ізраїлю в Газі. Тому косовська поліція повідомила місцевим ЗМІ, що вона "посилює заходи безпеки", щоб гра у неділю "пройшла так само гладко, як і інші спортивні заходи".

Влада Косова вже оголосила, що кожен з 14 тисяч квитків, випущених на недільну гру, буде іменним, і на стадіон "Фаділ Вокррі" у Приштині будуть допущені лише ті вболівальники, які пред'являть квитки та посвідчення особи.

Федерація футболу Косова визнала, що розглядала можливість проведення гри на порожньому стадіоні з міркувань безпеки. Але після зустрічі з УЄФА ухвалили рішення зіграти матч з глядачами.

Спочатку матч був запланований на 15 жовтня, але був відкладений після того, як 7 жовтня бойовики ХАМАС перетнули кордон з Ізраїлем, вбивши 1200 осіб, переважно цивільних, і взявши близько 240 заручників.

Після початку конфлікту в Приштині були організовані кілька маршів на підтримку палестинців у секторі Гази, а також вшанували жертв-ізраїльтян.

Офіційна група вболівальників національної збірної Косова закликала зосередитися на "підтримці нашої національної збірної" і просила фанатів не вдаватися до образливих вигуків.

Вашингтон залишається найважливішим міжнародним союзником Ізраїлю, але також підтримав проголошення Косовом незалежності від Сербії у 2008 році.

Хоча уряд у Приштині не коментував триваючий конфлікт, останніми роками він встановив дипломатичні відносини з Ізраїлем і став першою територією з мусульманським населенням, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю, відкривши в цьому місті посольство.

У 2016 році косовська поліція разом зі своїми колегами з Албанії та Північної Македонії завадила потенційним одночасним атакам угруповання "Ісламська держава" на збірну Ізраїлю, яка грала у відбірковому матчі Чемпіонату світу з футболу в Тирані.