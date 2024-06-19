Вірменія проігнорує чергові сходини ОДКБ

Вірменія не братиме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ де-факто контрольованої Росією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) 21 червня.

Про це речниця вірменського МЗС Ані Бадалян повідомила в коментарі агентству Armenpress, пише "Європейська правда".

За її словами, міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян не візьме участі в засіданні Ради голів МЗС держав ОДКБ, яке відбудеться 21 червня в столиці Казахстану Алмати.

Це не перший випадок, коли Єреван ігнорує засідання контрольованого Росією військового альянсу.

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У лютому прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в ОДКБ, а на початку травня вірменська сторона заявила, що надалі не буде брати участі у фінансуванні діяльності організації.

Нещодавно Пашинян допустив вихід Вірменії з ОДКБ.

Детальніше про це – у статті Обережний розрив з РФ.