Вірменія проігнорує чергові сходини ОДКБ
Вірменія не братиме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ де-факто контрольованої Росією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) 21 червня.
Про це речниця вірменського МЗС Ані Бадалян повідомила в коментарі агентству Armenpress, пише "Європейська правда".
За її словами, міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян не візьме участі в засіданні Ради голів МЗС держав ОДКБ, яке відбудеться 21 червня в столиці Казахстану Алмати.
Це не перший випадок, коли Єреван ігнорує засідання контрольованого Росією військового альянсу.
У лютому прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в ОДКБ, а на початку травня вірменська сторона заявила, що надалі не буде брати участі у фінансуванні діяльності організації.
Нещодавно Пашинян допустив вихід Вірменії з ОДКБ.
Детальніше про це – у статті Обережний розрив з РФ.