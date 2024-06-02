Климатическая активистка повредила картину Моне в музее Парижа

Во Франции задержали климатическую активистку, которая приклеила постер к картине Клода Моне "Маковое поле" в парижском музее Орсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Это была последняя из нескольких акций протеста группы Food Riposte, направленных против произведений искусства во Франции с призывами к действиям в защиту запасов продовольствия от дальнейшего вреда для климата.

AP

Активистка приклеила постер, который покрыл около половины картины.

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Группа заявила, что изображение на постере это должно показать, как будет выглядеть поле в 2100 году, "опустошенное пламенем и засухой", если не будет принято больше мер для борьбы с изменением климата.

По сообщению парижской полиции, женщину задержали до завершения расследования.

Неизвестно, вызвал ли инцидент повреждение картины. Музей не ответил на запросы о комментариях.

В начале мая две пожилые активистки британского климатического движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") устроили акцию протеста в Британской библиотеке в Лондоне, попытавшись разбить защитное стекло, которое накрывает копию Великой хартии вольностей.

В прошлом году в Лондоне полиция арестовала двух экоактивистов движения Just Stop Oil, которые повредили стекло в картине Диего Веласкеса "Венера с зеркалом".