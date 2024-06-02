У Німеччині через сильні повені скасували поїзди

Влада Німеччини продовжує вживати заходів для стримування сильних дощів і повеней на півдні країни, зокрема, були скасовані кілька залізничних рейсів, а також залучені волонтери для евакуації громадян і роздачі мішків з піском.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn оголосив про скасування залізничного сполучення між Штутгартом, столицею Баден-Вюртемберга, і Мюнхеном, столицею Баварії. Ці дві південні землі поки що найбільше постраждали від штормів.

dpa

Представник Deutsche Bahn, не зміг повідомити, як довго триватиме призупинення руху.

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Прогноз погоди на неділю передбачав сильні грози в центральній і південній Німеччині.

Німецька метеорологічна служба зберегла найвищий рівень попередження для регіону між Боденським озером і Верхньою Швабією на заході Верхньої Баварії, застерігаючи від суворої погоди.

Бундесвер, німецька армія, втрутився, щоб надати підтримку зусиллям з ліквідації наслідків стихії.

У місті Шробенхаузен пожежники і рятувальні служби в суботу ввечері підготувалися до евакуації близько 670 осіб.

Десять баварських муніципалітетів оголосили надзвичайний стан до вечора суботи через розлив Дунаю та кількох його приток. Німецька метеорологічна служба попередила про нові зливи і грози з півночі.

Найбільш ймовірно, що в неділю постраждають райони Швабської Юри, Аугсбурга, Нюрнберга, Бамберга і Регенсбурга.

Заклики до евакуації в районі Аугсбурга були продовжені в суботу ввечері, а в неділю рух поїздів між цим районом і Штутгартом було призупинено. У виставковому центрі Аугсбурга було створено аварійний притулок.

Нагадаємо, рівень води у річках почав підніматися після рясних злив, що тривають з п'ятниці і можуть продовжуватися до кінця поточної доби.

Про наближення циклону з екстремально сильними зливами попереджали ще кілька днів тому. Таке явище зумовлене нетиповим для регіону рухом вологих повітряних мас з півдня на північ. Схожий феномен спостерігався перед великою повінню на Ельбі 2002 року.