На півдні Німеччини річки починають виходити з берегів

У багатьох районах на півдні Німеччини місцеві річки почали виходити з берегів після надзвичайно рясних злив, про які попереджали раніше цього тижня.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Ще з п’ятниці на півдні Німеччини почалися екстремально рясні зливи. У деяких місцевостях вже зафіксували рекорд опадів. В одному з районів Баварії за 24 години з 8 ранку п’ятниці випало 135 літрів на квадратний метр, в одному з районів землі Баден-Вюртемберг – 130 літрів на квадратний метр, ще у багатьох місцях цей показник був вищим за 100 літрів.

На даний час найвищий рівень попередження оголошено для західної Швабії, Альгау та Верхньої Баварії, там може випасти до 120 літрів опадів на квадратний метр.

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У Швабії рівень води у струмках району Гюнцбург наблизилися до рекордного рівня, у районі Аугсбурга оголосили надзвичайну ситуацію. Гівень води у невеликій річці Зельбах швидко піднімається, в населених пунктах біля його берегів будують захисні дамби з мішків із піском, а подекуди територія вже підтоплена.

Imago/Bernd März

Невелика річка Гюнц у Швабії також загрожує населеним територіям.

Очільник Баварії Маркус Зьодер та земельний міністр внутрішніх справ Йоахім Германн заявили, що вирушають у зону стихійного лиха, щоб на власні очі оцінити ситуацію.

dpa

Про наближення циклону з екстремально сильними зливами попереджали ще кілька днів тому. Таке явище зумовлене нетиповим для регіону рухом вологих повітряних мас з півдня на північ. Схожий феномен спостерігався перед великою повінню на Ельбі 2002 року.

Нагадаємо, катастрофічні повені на північному заході Німеччини у липні 2021 року призвели до загибелі понад 180 людей.