В Германии из-за сильных наводнений отменили поезда из-за сильных наводнений
Власти Германии продолжают принимать меры для сдерживания сильных дождей и наводнений на юге страны, в частности, были отменены несколько железнодорожных рейсов, а также привлечены волонтеры для эвакуации граждан и раздачи мешков с песком.
Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn объявил об отмене железнодорожного сообщения между Штутгартом, столицей Баден-Вюртемберга, и Мюнхеном, столицей Баварии. Эти две южные земли пока что больше всего пострадали от штормов.
Представитель Deutsche Bahn, не смог сообщить, как долго продлится приостановка движения.
Прогноз погоды на воскресенье предсказывал сильные грозы в центральной и южной Германии.
Немецкая метеорологическая служба сохранила самый высокий уровень предупреждения для региона между Боденским озером и Верхней Швабией на западе Верхней Баварии, предостерегая от суровой погоды.
Бундесвер, немецкая армия, вмешался, чтобы оказать поддержку усилиям по ликвидации последствий стихии.
В городе Шробенхаузен пожарные и спасательные службы в субботу вечером подготовились к эвакуации около 670 человек.
Десять баварских муниципалитетов объявили чрезвычайное положение до вечера субботы из-за разлива Дуная и нескольких его притоков. Немецкая метеорологическая служба предупредила о новых ливнях и грозах с севера.
Наиболее вероятно, что в воскресенье пострадают районы Швабской Юры, Аугсбурга, Нюрнберга, Бамберга и Регенсбурга.
Призывы к эвакуации в районе Аугсбурга были продолжены в субботу вечером, а в воскресенье движение поездов между этим районом и Штутгартом было приостановлено. В выставочном центре Аугсбурга было создано аварийное убежище.
Напомним, уровень воды в реках начал подниматься после обильных ливней, которые начались в пятницу и могут продолжаться до конца текущих суток.
О приближении циклона с экстремально сильными ливнями предупреждали еще несколько дней назад. Такое явление обусловлено нетипичным для региона движением влажных воздушных масс с юга на север. Похожий феномен наблюдался перед большим наводнением на Эльбе в 2002 году.