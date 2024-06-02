В Германии из-за сильных наводнений отменили поезда из-за сильных наводнений

Власти Германии продолжают принимать меры для сдерживания сильных дождей и наводнений на юге страны, в частности, были отменены несколько железнодорожных рейсов, а также привлечены волонтеры для эвакуации граждан и раздачи мешков с песком.

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn объявил об отмене железнодорожного сообщения между Штутгартом, столицей Баден-Вюртемберга, и Мюнхеном, столицей Баварии. Эти две южные земли пока что больше всего пострадали от штормов.

dpa

Представитель Deutsche Bahn, не смог сообщить, как долго продлится приостановка движения.

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Прогноз погоды на воскресенье предсказывал сильные грозы в центральной и южной Германии.

Немецкая метеорологическая служба сохранила самый высокий уровень предупреждения для региона между Боденским озером и Верхней Швабией на западе Верхней Баварии, предостерегая от суровой погоды.

Бундесвер, немецкая армия, вмешался, чтобы оказать поддержку усилиям по ликвидации последствий стихии.

В городе Шробенхаузен пожарные и спасательные службы в субботу вечером подготовились к эвакуации около 670 человек.

Десять баварских муниципалитетов объявили чрезвычайное положение до вечера субботы из-за разлива Дуная и нескольких его притоков. Немецкая метеорологическая служба предупредила о новых ливнях и грозах с севера.

Наиболее вероятно, что в воскресенье пострадают районы Швабской Юры, Аугсбурга, Нюрнберга, Бамберга и Регенсбурга.

Призывы к эвакуации в районе Аугсбурга были продолжены в субботу вечером, а в воскресенье движение поездов между этим районом и Штутгартом было приостановлено. В выставочном центре Аугсбурга было создано аварийное убежище.

Напомним, уровень воды в реках начал подниматься после обильных ливней, которые начались в пятницу и могут продолжаться до конца текущих суток.

О приближении циклона с экстремально сильными ливнями предупреждали еще несколько дней назад. Такое явление обусловлено нетипичным для региона движением влажных воздушных масс с юга на север. Похожий феномен наблюдался перед большим наводнением на Эльбе в 2002 году.