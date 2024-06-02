В Эгейском море из-за столкновения с катером береговой охраны погиб мигрант, пятеро ранены

Один мигрант погиб и пятеро получили ранения в восточной части Эгейского моря, когда их лодка врезалась в судно греческой береговой охраны, которое их преследовало.

Об этом сообщает AFP, информирует "Европейская правда".

Инцидент произошел возле греческого острова Сими. Два патрульных катера заметили надувную скоростную лодку, которая "плыла на большой скорости, без навигационных огней в направлении острова Нимос".

Береговая охрана заявила, что лодка врезалась в патрульное судно после того, как ее водитель выпрыгнул за борт, чтобы избежать ареста. Большинство пассажиров лодки упали в море.

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Власти спасли 18 человек, в том числе несовершеннолетнего, а судно затонуло.

Пятерым мигрантам была оказана первая медицинская помощь, а еще одного удалось привести в чувство после того, как он потерял сознание.

Всех мигрантов перевезли в порт Сими. Шестеро были госпитализированы в медицинский центр, где один из пострадавших погиб.

Водитель лодки с мигрантами был арестован.

Власти сообщили, что, по словам пассажиров, каждый из них заплатил по четыре тысячи долларов за перевозку в Грецию из турецкого города Датча.

Напомним, 16 мая в Средиземном море к югу от греческого острова Крит спасли 42 человека, но еще трое считаются пропавшими без вести после того, как лодка, которая, предположительно, перевозила мигрантов, подала сигнал бедствия.

В конце апреля власти греческого острова Самос сообщили, что один мигрант погиб и еще 25 нелегалов спасли с затонувшей лодки, которая отплыла от соседнего побережья Турции.