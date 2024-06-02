У Німеччині через зсув ґрунту зійшов з рейок поїзд зі 185 пасажирами

У німецькій землі Баден-Вюртемберг внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого зливами, зійшли з рейок два вагони поїзда ICE, у якому перебувало 185 пасажирів.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Інцидент трапився пізно увечері в суботу у місті Швабіш-Гмюнд.

У регіоні з п'ятниці йшли сильні дощі, і, за словами представника залізниці, перші два вагони зійшли з рейок близько 23:20, але не перекинулися. Ширина зсуву становила близько 30 метрів

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За словами представника залізниці, пасажири не постраждали і були евакуйовані з поїзда.

Нагадаємо, рівень води у річках почав підніматися після рясних злив, що тривають з п'ятниці і можуть продовжуватися до кінця поточної доби.

Про наближення циклону з екстремально сильними зливами попереджали ще кілька днів тому. Таке явище зумовлене нетиповим для регіону рухом вологих повітряних мас з півдня на північ. Схожий феномен спостерігався перед великою повінню на Ельбі 2002 року.