У Німеччині через зсув ґрунту зійшов з рейок поїзд зі 185 пасажирами
Новини — Неділя, 2 червня 2024, 10:02 —
У німецькій землі Баден-Вюртемберг внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого зливами, зійшли з рейок два вагони поїзда ICE, у якому перебувало 185 пасажирів.
Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".
Інцидент трапився пізно увечері в суботу у місті Швабіш-Гмюнд.
У регіоні з п'ятниці йшли сильні дощі, і, за словами представника залізниці, перші два вагони зійшли з рейок близько 23:20, але не перекинулися. Ширина зсуву становила близько 30 метрів
За словами представника залізниці, пасажири не постраждали і були евакуйовані з поїзда.
Нагадаємо, рівень води у річках почав підніматися після рясних злив, що тривають з п'ятниці і можуть продовжуватися до кінця поточної доби.
Про наближення циклону з екстремально сильними зливами попереджали ще кілька днів тому. Таке явище зумовлене нетиповим для регіону рухом вологих повітряних мас з півдня на північ. Схожий феномен спостерігався перед великою повінню на Ельбі 2002 року.