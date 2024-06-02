В Германии из-за оползня сошел с рельсов поезд со 185 пассажирами

В немецкой земле Баден-Вюртемберг в результате оползня, вызванного ливнями, сошли с рельсов два вагона поезда ICE, в котором находилось 185 пассажиров.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел поздно вечером в субботу в городе Швабиш-Гмюнд.

В регионе с пятницы шли сильные дожди, и, по словам представителя железной дороги, первые два вагона сошли с рельсов около 23:20, но не перевернулись. Ширина оползня составляла около 30 метров

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По словам представителя железной дороги, пассажиры не пострадали и были эвакуированы из поезда.

Напомним, уровень воды в реках начал подниматься после обильных ливней, которые начались в пятницу и могут продолжаться до конца текущих суток.

О приближении циклона с экстремально сильными ливнями предупреждали еще несколько дней назад. Такое явление обусловлено нетипичным для региона движением влажных воздушных масс с юга на север. Похожий феномен наблюдался перед большим наводнением на Эльбе в 2002 году.