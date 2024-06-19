Масштабна пожежа у передмісті Афін: влада підозрює підпал

Грецькі пожежники уже близькі до того, щоб локалізувати лісову пожежу поблизу Афін у середу, яка змусила десятки людей покинути свої домівки, тим часом влада підозрює підпал.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Рух по головній магістралі, що з'єднує муніципалітет Коропі з південним передмістям Афін, було призупинено. Повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.

Представник пожежної служби повідомив, що інтенсивність полум'я зменшилася, але воно не згасло, зазначивши, що сильний вітер розносить іскри, які можуть швидко відкрити нові осередки.

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Міністр цивільного захисту Греції Василіс Кікіліас заявив, що влада перевірила свідчення того, що пожежа під Афінами була результатом підпалу, а також екстремальних погодних умов. Він сказав, що є відео і фото підозрюваного в підпалі, і влада їх опублікує.

У Коропі згоріло складське приміщення і щонайменше один будинок, полум'я перекинулося на сухий док для човнів, а також на поля сухої трави і оливкові дерева. Влада евакуювала два прилеглих села.

На місце події було направлено шість пожежних літаків, 16 гелікоптерів, десятки пожежних машин і понад 150 пожежників, повідомили в пожежній службі.

Сильний вітер і спекотна погода збільшать ризик пожеж і в четвер. "З полудня у нас майже кожні 10 хвилин спалахує нова пожежа", – сказав Кікіліас.

Як відомо, у Греції в середу спалахнули одразу кілька пожеж на материковій частині країни неподалік від Афін, під Салоніками та на острові в Егейському морі.

Нагадаємо, минулого тижня в країні панувала сорокаградусна спека, через яку у денні години закривали найпопулярніші туристичні місця, а пожежні служби перейшли у режим найвищої готовності.

У ті дні в різних місцях в країні померли п’ятеро туристів віком від 55 років і старших, ймовірно через реакцію організму на екстремальні температури. Трьох зниклих досі шукають.