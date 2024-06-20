В Турции взяли под контроль пожары вблизи Дарданелл

Турецкие власти заявили в среду, что им удалось взять под контроль два лесных пожара поблизости от пролива Дарданеллы на северо-западе страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Речь идет о пожарах на полуострове Галлиполи и в городе Эджеабат, где на борьбу с огнем привлекли девять самолетов с водой, шесть вертолетов и более 360 пожарных.

В результате население двух сел в Галлиполи эвакуировали в качестве меры предосторожности, сообщили власти.

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В то же время официальные лица заявили, что еще четыре пожара произошли в среду на западе Турции.

Морское движение в проливе Дарданеллы на северо-западе Турции во вторник, 18 июня, приостановили из-за лесного пожара.

Пролив Дарданеллы, который соединяет Мраморное море с Эгейским и является естественной границей между Европой и Азией, – это ключевой водный путь для судов, следующих между Средиземным и Черным морями к югу от Стамбула.

По данным Министерства транспорта Турции, в 2023 году пролив пересекли почти 45 тысяч судов – почти вдвое больше, чем по Суэцкому каналу, и более чем втрое больше, чем по Панамскому каналу.

Турецкие власти ограничили проход российских военных судов через Дарданеллы после начала полномасштабного вторжения России в Украину.