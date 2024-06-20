В Минобороны Британии рассказали о последствиях украинских ударов по Крыму и аэродромам в РФ

В Минобороны Британии проанализировали последние успехи ударов украинских сил по военным целям в Крыму и аэродромам на территории РФ.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне 20 июня, пишет "Европейская правда".

В течение июня 2024 года российские ВВС поддерживали давление на линию фронта в Украине с помощью тактической авиации, тогда как беспилотники-камикадзе продолжали наносить удары по глубинным объектам инфраструктуры и военных целях, связанных с обороной.

Однако в период с 12 по 18 июня российская авиация дальнего действия переключила внимание своих ударов крылатыми ракетами на украинские военно-воздушные базы, что почти наверняка было вызвано разочарованием успехами украинских авиаударов, а также, вероятно, подчеркивает беспокойство России относительно будущего использования самолетов F-16.

Реклама:

Серия скоординированных украинских атак на цели в Крыму привела к уничтожению критически важных элементов российских зенитно-ракетных комплексов класса "земля-воздух" С-300 и С-400.

Хотя вполне вероятно, что Россия может быстро заменить системы, дальнейшее истощение, вероятно, заставит Россию привлекать оборудование из других регионов, как она это делала раньше, если она хочет сохранить плотность покрытия своей системы ПВО.

Или же Россия может быть вынуждена смириться с уменьшением своих возможностей, подвергая свои силы в Крыму повышенному риску.

Дальнейшие успешные украинские атаки на российские аэродромы, с которых проводятся ударные операции, такие как Моздок, Ахтубинск и недавно Морозовск, очень вероятно, заставят Россию продолжать политику рассредоточения авиации дальше от линии фронта.

Это почти наверняка приведет к увеличению усталости самолетов и экипажей, поскольку увеличится время вылетов. Не исключено, что потеря истребителя-бомбардировщика Су-34 в Северной Осетии на юге России 12 июня была связана именно с этим.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка проанализировала удар Украины по паромной переправе россиян в Керчи.

Также британская разведка рассказала, что Россия активно задействует сформированный "добровольческий корпус" для наступательных действий в войне против Украины.