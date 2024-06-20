В Черногории два человека погибли от взрыва в Цетине
Новости — Четверг, 20 июня 2024, 12:19 —
В черногорском городе Цетине утром в четверг прогремел сильный взрыв, впоследствии стало известно, что два человека погибли и еще один человек ранен.
Об этом сообщает RTCG, пишет "Европейская правда".
Взрыв произошел около 9 часов утра возле спортивного центра Цетине, его слышали почти во всем городе. В здании спортивного центра взрывная волна побила окна.
Позже сообщили, что в результате чрезвычайного происшествия двое мужчин погибли и еще один ранен.
"С целью установления всех обстоятельств и фактов... полиция в координации с высшей государственной прокуратурой в Подгорице принимают интенсивных следственных мероприятий и действий, о результате которых общественности сообщат в надлежащее время", – объявили в полиции.
Все улицы вокруг места взрыва перекрыты, там работают следователи.
В СМИ приводят имена погибших, однако деталей о них не сообщают.
Напомним, недавно в Швейцарии два человека погибли в результате взрыва в гараже дома, причиной считают нелегальную пиротехнику.
В Чехии в начале недели один военный погиб и еще восемь человек пострадали в результате взрыва на полигоне в Чехии, инцидент считают несчастным случаем.