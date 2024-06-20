У Польщі грози з буревіями завдали великої шкоди у багатьох громадах

У Польщі в ніч на 20 червня грози, що супроводжувалися шквальним вітром, завдали великої шкоди – у сотень будинків пошкоджені дахи, поламані сотні дерев, сталося щонайменш дві пожежі від влучання блискавки.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Грози пройшли майже по всій території країни, найбільше шкоди негода завдала у південних воєводствах, особливо у Сілезькому.

Рятувальники з вечора здійснили понад 2500 виїздів, допомагаючи долати наслідки буревію, половину з них – у Сілезькому воєводстві. Там нарахували щонайменш 145 пошкоджених дахів житлових та господарських приміщень, особливо постраждало містечко Пщина та села в районі міста Рибнік.

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З Люблінського воєводства повідомляють про дві пожежі внаслідок влучання блискавки – у трансформаторну станцію та у дерево.

Постраждало і Підкарпатське воєводство, що межує з Україною, там теж постраждали дерева, лінії електропередачі та дахи, але збитки менш масштабні.

З Facebook-сторінки міста Отвоцьк у Мазовецькому воєводстві.

Повідомлень про загиблих і травмованих не надходило.

На початку місяця у польській Сілезії окремі райони постраждали від масштабних підтоплень після сильних злив.

Тим часом у Греції борються з низкою пожеж, що почалися на тлі літньої спеки.