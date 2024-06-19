У Греції спалахнули одразу декілька пожеж, вогонь загрожує будинкам

У Греції в середу спалахнули одразу кілька пожеж на материковій частині країни неподалік від Афін, під Салоніками та на острові в Егейському морі.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Вранці спалахнули три пожежі в районі населених пунктів Маркопоуло і Карістос, а також на острові Наксос. Пожежники змогли впоратися з ними до того, як вони переросли у неконтрольовану стихію. На Наксосі затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у спричиненні займання через недбалість.

Низка займань сталися біля населених пунктів південніше Афін та біля Салонік.

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Боротьба з пожежею триває в районі муніципалітетів Коропі й Кітсі, там вогонь підійшов до житлової забудови та вже охопив деякі подвір’я. Поширенню пожежі сприяє сильний вітер.

Місцевих мешканців евакуйовують з небезпечної зони, у тому числі евакуювали учнів кількох шкіл.

Під Салоніками горить низькоросла рослинність у передмісті, на місці працюють понад 30 пожежників з наземною технікою, двома спецлітаками і гелікоптером.

Нагадаємо, минулого тижня в країні панувала сорокаградусна спека, через яку у денні години закривали найпопулярніші туристичні місця, а пожежні служби перейшли у режим найвищої готовності.

У ті дні в різних місцях в країні померли п’ятеро туристів віком від 55 років і старших, ймовірно через реакцію організму на екстремальні температури. Трьох зниклих досі шукають.