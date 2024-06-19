У Греції спалахнули одразу декілька пожеж, вогонь загрожує будинкам
Новини — Середа, 19 червня 2024, 16:30 —
У Греції в середу спалахнули одразу кілька пожеж на материковій частині країни неподалік від Афін, під Салоніками та на острові в Егейському морі.
Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".
Вранці спалахнули три пожежі в районі населених пунктів Маркопоуло і Карістос, а також на острові Наксос. Пожежники змогли впоратися з ними до того, як вони переросли у неконтрольовану стихію. На Наксосі затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у спричиненні займання через недбалість.
Низка займань сталися біля населених пунктів південніше Афін та біля Салонік.
Боротьба з пожежею триває в районі муніципалітетів Коропі й Кітсі, там вогонь підійшов до житлової забудови та вже охопив деякі подвір’я. Поширенню пожежі сприяє сильний вітер.
Місцевих мешканців евакуйовують з небезпечної зони, у тому числі евакуювали учнів кількох шкіл.
Під Салоніками горить низькоросла рослинність у передмісті, на місці працюють понад 30 пожежників з наземною технікою, двома спецлітаками і гелікоптером.
Нагадаємо, минулого тижня в країні панувала сорокаградусна спека, через яку у денні години закривали найпопулярніші туристичні місця, а пожежні служби перейшли у режим найвищої готовності.
У ті дні в різних місцях в країні померли п’ятеро туристів віком від 55 років і старших, ймовірно через реакцію організму на екстремальні температури. Трьох зниклих досі шукають.