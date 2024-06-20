В Польше грозы с ураганами повредили дома и урожай во многих общинах

В Польше в ночь на 20 июня грозы, сопровождавшиеся шквальным ветром, нанесли большой ущерб – у сотен домов повреждены крыши, поломаны сотни деревьев, произошло как минимум два пожара от попадания молнии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Грозы прошли почти по всей территории страны, больше всего вреда непогода нанесла в южных воеводствах, особенно в Силезском.

Спасатели с вечера совершили более 2500 выездов, помогая преодолевать последствия урагана, половину из них – в Силезском воеводстве. Там насчитали не менее 145 поврежденных крыш жилых и хозяйственных помещений, особенно пострадал городок Пщина и села в районе города Рыбник.

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Из Люблинского воеводства сообщают о двух пожарах в результате попадания молнии – в трансформаторную станцию и в дерево.

Пострадало и Подкарпатское воеводство, граничащее с Украиной, там тоже пострадали деревья, линии электропередачи и крыши, но убытки менее масштабные.

З Facebook-страницы города Отвоцк в Мазовецком воеводстве

Сообщений о погибших и травмированных не поступало.

В начале месяца в польской Силезии отдельные районы пострадали от масштабных подтоплений после сильных ливней.

Тем временем в Греции борются с рядом пожаров, начавшихся на фоне летней жары.