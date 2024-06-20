Литва передает Украине трансформаторы и другое оборудование на более 4 млн евро

Литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование на сумму более 4 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило LRT со ссылкой на литовского оператора системы передачи электроэнергии.

"В рамках подготовки к синхронизации с континентальной европейской сетью и модернизации линий электропередачи и трансформаторных подстанций нашей страны мы демонтируем различные подстанции, линейное оборудование и материалы, которые больше не используются на объектах Litgrid, но находятся в хорошем состоянии", – заявил генеральный директор компании Рокас Масюлис.

По данным компании, литовская и украинская энергосистемы используют одинаковое напряжение, которое отличается от напряжения, используемого во многих европейских странах. Поэтому трансформаторы и другое подстанционное оборудование, которое поставляет Litgrid, подходят для украинской системы передачи электроэнергии.

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В начале апреля сообщалось, что Литва передаст Украине оборудование для тепловых электростанций.

Также напомним, Эстония добавит 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.