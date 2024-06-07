Естонія додасть 400 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України

Естонія вирішила збільшити свій внесок до створеного Києвом і Європейською комісією Фонду підтримки енергетики України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство енергетики України.

Таллінн вирішив перерахувати до фонду додаткові 400 тисяч євро, і таким чином його внесок становить загалом 450 тисяч євро.

У Міненерго нагадали, що з початку повномасштабного російського вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів із гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн.

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"Серед наданого обладнання – два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше", – йдеться в повідомленні.

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Міненерго та Європейської комісії навесні 2022 року. Загалом сума внесків спонсорів до нього становить понад 495 мільйонів євро.

За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески до фонду Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія та інші країни.

Серед іншого, уряд Австрії виділить 5 мільйонів євро, а Британія – додаткові 23 мільйони євро.