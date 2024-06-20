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Вибух у чорногорському Цетинє міг статися через з’ясування стосунків між мафією

Новини — Четвер, 20 червня 2024, 15:14 — Марія Ємець

Вибух, що стався вранці 20 червня у чорногорському місті Цетинє і спричинив загибель двох осіб, ймовірно, пов’язаний зі з’ясуванням стосунків між кримінальними угрупованнями. 

Про це з посиланням на джерела повідомляє Vijesti, пише "Європейська правда". 

За неофіційною інформацією, загиблі – Петар Калудерович і Драган Роданович, яких називають членами "шкалярського" клану. 

За уточненою інформацією, крім них постраждали ще троє людей. З них двоє – також члени  "шкалярського" клану, і ще одна людина – літня жінка, яка випадково опинилася поруч з місцем вибуху.

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Нагадаємо, вибух стався близько 9 години ранку поруч зі спортивним центром, його чули майже у всьому місті. Офіційної інформації про особи постраждалих і загиблих не наводили. 

У Швейцарії нещодавно двоє людей загинули внаслідок вибуху у гаражі будинку, причиною вважають нелегальну піротехніку. 

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Чорногорія інциденти
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