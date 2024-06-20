Взрыв в черногорском Цетине мог произойти из-за выяснения отношений между мафией

Взрыв, который произошел утром 20 июня в черногорском городе Цетине и повлек гибель двух человек, вероятно, связан с выяснением отношений между криминальными группировками.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Vijesti, пишет "Европейская правда".

По неофициальной информации, погибшие – Петар Калудерович и Драган Роданович, которых называют членами "шкалярского" мафиозного клана.

По уточненной информации, кроме них пострадали еще три человека. Из них двое – также члены "шкалярского" клана, и еще один человек – пожилая женщина, случайно оказавшаяся рядом с местом взрыва.

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Членов "шкалярского" клана ранее задерживали по подозрению в попытке покушения на руководство прокуратуры и судей.

Напомним, взрыв произошел около 9 часов утра рядом со спортивным центром, его слышали почти во всем городе. Официальной информации о личностях пострадавших и погибших не приводили.

Недавно в Швейцарии два человека погибли в результате взрыва в гараже дома, причиной считают нелегальную пиротехнику.