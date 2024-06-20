Спікеркою нового парламенту Болгарії обрали представницю партії-переможця

Спікеркою парламенту Болгарії нового скликання обрали депутатку від партії ГЄРБ Раю Назарян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.bg.

Кандидатура Назарян була затверджена 131 голосом "за", 66 – "проти" і 39 – "утрималися".

"Незалежно від рівня суспільної довіри, Національні збори є єдиним майданчиком для легітимізації виконавчої та законодавчої влади. Наш спільний обов'язок як депутатів, незалежно від ролі опозиції та влади, – сприяти нормалізації політичних процесів", – сказала Назарян у зверненні до парламенту через кілька хвилин після свого обрання.

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У перший день роботи парламенту нового скликання спікера обрати не вдалось.

Нагадаємо, на шостих за останні три роки парламентських виборах у Болгарії перемогла партія ГЄРБ експрем'єра Бойка Борисова, однак результати засвідчили, що голосування не допомогло вирішити затяжну політичну кризу.

За останні кілька років Болгарія пережила п'ять парламентських виборів, які припали на квітень 2021 року, липень 2021 року, листопад 2021 року, жовтень 2022 року та квітень 2023 року.

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