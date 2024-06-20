Спикером нового парламента Болгарии избрали представительницу партии-победителя

Спикером парламента Болгарии нового созыва избрали депутата от партии ГЕРБ Раю Назарян.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nova.bg.

Кандидатура Назарян была утверждена 131 голосом "за", 66 – "против" и 39 – "воздержались".

"Независимо от уровня общественного доверия, Национальное собрание является единственной площадкой для легитимизации исполнительной и законодательной власти. Наша общая обязанность как депутатов, независимо от роли оппозиции и власти, – способствовать нормализации политических процессов", – сказала Назарян в обращении к парламенту через несколько минут после своего избрания.

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В первый день работы парламента нового созыва спикера избрать не удалось.

Напомним, на шестых за последние три года парламентских выборах в Болгарии победила партия ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова, однако результаты свидетельствуют, что голосование не помогло разрешить затяжной политический кризис.

За последние несколько лет Болгария пережила пять парламентских выборов, которые пришлись на апрель 2021 года, июль 2021 года, ноябрь 2021 года, октябрь 2022 года и апрель 2023 года.

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