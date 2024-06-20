У Британії кліматичні активісти виграли суд щодо розширення видобутку нафти

У Британії найвищий суд ухвалив рішення на користь екологічних активістів, які оскаржували дозвіл на розширення видобутку нафти поблизу міста Гатвік.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Позов стосувався рішення ради графства Суррей від 2019 року надати дозвіл Horse Hill Developments продовжувати експлуатацію двох нафтових свердловин поблизу містечка Горлі, що біля Гатвіка в Англії, і протягом 20 років пробурити ще чотири.

Проєкт успішно пройшов оцінку впливу на довкілля у питаннях будівництва, видобутку та майбутнього виведення з експлуатації. Екоактивісти у позові зачепилися за те, що оцінка впливу не враховувала наслідки для довкілля від використання цієї нафти.

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До розгляду у Верховному суді справа пройшла через нижчі інстанції.

Рішенням від 20 червня Верховний суд 3 голосами проти двох постановив, що в оцінці впливу на довкілля мали би врахувати і фактор використання видобутої нафти.

Активісти святкують перемогу, вважаючи, що цей прецедент ускладнить нові погодження проєктів для видобутку викопного палива у Британії і прискорить відмову від них.

Нагадаємо, за останні дні у Британії кліматичні активісти влаштували дві гучні акції, щоб привернути увагу до своєї вимоги швидше відмовлятися від викопного палива.

Активісти розпилили помаранчеву фарбу на камені Стоунхенджа, а також розфарбували таким чином кілька приватних літаків в аеропорту під Лондоном.



