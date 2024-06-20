В Британии климатические активисты выиграли суд по делу о расширении добычи нефти

В Британии высший суд принял решение в пользу экологических активистов, которые оспаривали разрешение на расширение добычи нефти вблизи города Гатвик.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Иск касался решения совета графства Суррей от 2019 года предоставить разрешение Horse Hill Developments продолжать эксплуатацию двух нефтяных скважин вблизи городка Хорли, что возле Гатвика в Англии, и в течение 20 лет пробурить еще четыре.

Проект успешно прошел оценку воздействия на окружающую среду в вопросах строительства, добычи и будущего вывода из эксплуатации. Экоактивисты в иске зацепились за то, что оценка воздействия не учитывала последствия для окружающей среды от использования этой нефти.

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До рассмотрения в Верховном суде дело прошло через низшие инстанции.

Решением от 20 июня Верховный суд 3 голосами против двух постановил, что в оценке воздействия на окружающую среду должны были бы учесть и фактор использования добытой нефти.

Активисты празднуют победу, считая, что этот прецедент усложнит новые согласования проектов для добычи ископаемого топлива в Британии и ускорит отказ от них.

Напомним, за последние дни в Британии климатические активисты устроили две громкие акции, чтобы привлечь внимание к своему требованию быстрее отказываться от ископаемого топлива.

Активисты распылили оранжевую краску на камни Стоунхенджа, а также раскрасили таким образом несколько частных самолетов в аэропорту под Лондоном.