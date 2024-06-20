Spiegel: Минобороны Германии планирует заказать более 100 танков Leopard

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует еще один крупный заказ для модернизации вооруженных сил страны – оборонное ведомство хочет заказать 105 боевых танков Leopard 2A8.

Об этом говорится в публикации журнала Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Согласно конфиденциальному представлению в бюджетный комитет Бундестага, которое оказалось в распоряжении редакции, стоимость заказа составит 2,93 млрд евро.

Ожидается, что танки должны быть поставлены немецкой армии до 2030 года.

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Заказ будет использован для оснащения как немецкой боевой бригады в Литве, так и бронетанковых сил армии в Германии.

В свою очередь Министерство финансов подчеркивает, что расходы на танки не покрываются ни 100-миллиардным специальным фондом, ни ежегодными бюджетами, ранее предусмотренными Министерством обороны на годы, начиная с 2025 года и далее.

Вместо этого должно быть выдано так называемое разрешение на обязательства. Это означает, что федеральное правительство гарантирует, что счета будут оплачены и что заказ может быть реализован.

На прошлой неделе семь политиков парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, призвали министра финансов Кристиана Линднера и министра обороны Бориса Писториуса как можно быстрее закупить 123 боевых танка Leopard 2A8 для немецкой армии.

Параллельно, напомним, Министерство обороны Германии планирует значительно усилить резерв Бундесвера, который должен насчитывать до 60 тысяч мужчин и женщин.