У партії Шольца закликають терміново замовити 123 танки Leopard для Бундесверу

Сім політиків парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої належить канцлер Олаф Шольц, закликають міністра фінансів Крістіана Лінднера та міністра оборони Бориса Пісторіуса якнайшвидше закупити 123 бойові танки Leopard 2A8 для німецької армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel з посиланням на текст звернення.

Наразі Міністерство оборони Німеччини замовило у виробника KMW/KNDS лише 18 танків Leopard 2A8, які мають замінити військову допомогу Україні. Рамкова угода з KMW/KNDS передбачає можливість постачання ще 105 танків на суму 2,4 мільярда євро.

На думку представників СДПН, федеральний уряд повинен скористатися цією можливістю, "щоб забезпечити безпеку планування промисловості і водночас забезпечити потреби німецької армії".

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За розрахунками підписантів, у разі негайного рішення Бундесвер може отримати всі 123 Leopard 2A8 уже до 2030 року – це допомогло б оснастити бойову бригаду, яка розміщуватиметься в Литві, й поставити більше танків в Україну.

Минулого тижня представники партій урядової коаліції Німеччини закликали виробника зброї Rheinmetall надати більшу підтримку українській армії в обслуговуванні німецької військової техніки, ніж раніше.

Паралельно, нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини планує значно посилити резерв Бундесверу, який має налічувати до 60 тисяч чоловіків і жінок.