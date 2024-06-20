Возле испанских Канарских островов нашли тела пятерых мигрантов

Пятеро мигрантов были найдены мертвыми на переполненной лодке, дрейфовавшей к югу от Канарских островов Испании в Атлантическом океане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Спасатели получили сообщение в среду днем о том, что судно дрейфует примерно в 800 километрах к югу от острова Тенерифе.

Спасательная лодка, отправленная в этот район, спасла 68 человек и нашла пять тел на борту.

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Испания является одними из главных ворот для мигрантов, которые пытаются попасть в Европу. Подавляющее большинство из них совершают опасное путешествие, чтобы попытаться добраться до Канарских островов, которые лежат у северо-западного побережья Африки.

Атлантический маршрут особенно опасен из-за сильных течений, а мигранты путешествуют в перегруженных, часто непригодных для плавания лодках без достаточного количества питьевой воды.

Ближайшие острова находятся в 100 километрах от побережья Северной Африки.

По данным испанской благотворительной организации Caminando Fronteras, которая оповещает морские власти о лодках с мигрантами, терпящих бедствие, за первые пять месяцев этого года погибло более 5 тысяч мигрантов, пытавшихся добраться до Испании по морю, что эквивалентно 33 смертям в день.

Это самое высокое ежедневное количество смертей с тех пор, как организация начала собирать данные в 2007 году.

Подавляющее большинство смертей приходится на атлантический маршрут, где погибло 4800 мигрантов, которые пытались добраться до Канарских островов, сообщает благотворительная организация.

В понедельник благотворительное спасательное судно Nadir спасло 51 человека из Сирии, Египта, Пакистана и Бангладеш и доставило их на Лампедузу. Еще 10 человек, находившихся на той же лодке, были найдены мертвыми на нижней палубе.

В тот же день у южных берегов Италии перевернулась лодка с десятками мигрантов, около 50 человек считаются пропавшими без вести. Торговое судно, проходившее мимо места аварии подобрало 12 человек. Также подобрали тело погибшей женщины.