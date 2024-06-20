У Фінляндії підліток скоїв напад з ножем у тому ж ТРЦ, де правоекстреміст поранив дитину

Фінська поліція з’ясовує обставини радикалізації 15-річного хлопця, який цього тижня скоїв напад з ножем у ТРЦ міста Оулу – ймовірно імітуючи напад, скоєний тиждень тому дорослим чоловіком правоекстремістських поглядів.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у торговому центрі Valkea в Оулу ще у вівторок. 15-річний підліток напав з ножем на чоловіка іноземного походження та серйозно поранив його, проте загрози для його життя немає. Постраждалий каже, що не знайомий з нападником і не пам’ятає, щоб вони десь перетиналися.

ЗМІ спершу неофіційно повідомляли, що хлопець використав для нападу ніж, прикрашений свастиками, та був у футболці з написом Waffen. Згодом у поліції Оулу підтвердили ці чутки у коментарі Yle.

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Слідство бачить ознаки того, що підліток надихнувся вчинком 33-річного правоекстреміста Себастьяна Лямся, який у цьому ж місці напав на дітей іммігрантського походження та серйозно поранив одну дитину.

Інцидент розслідують як замах на вбивство. У п’ятницю суд обиратиме для хлопця запобіжний захід.

Поліція перевіряє, чи мав підліток зв’язки з правоекстремістськими рухами та як він радикалізувався.

Лямся, який скоїв напад у цьому ж торговому центрі 14 червня, суд залишив під арештом. Нових деталей щодо цього розслідування не повідомляють.