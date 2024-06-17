У Фінляндії суд заарештував чоловіка, що поранив ножем 12-річну дитину у ТРЦ

Окружний суд Оулу постановив залишати під арештом 33-річного фіна, який минулого тижня з ножем напав на дітей іммігрантського походження у ТРЦ і тяжко поранив одну дитину.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Суд схвалив для підозрюваного у ножовому нападі в ТРЦ Valkea запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіка судитимуть за подвійний замах на вбивство.

На засідання прийшли багато ЗМІ. Підозрюваний, якого вмикали для участі у засіданні дистанційно, не ховався від камер.

Реклама:

Як повідомляли від початку неофіційно, нападником виявився 33-річний громадянин Фінляндії Юхані Себастьян Лямся, вже судимий у минулому і відомий зв’язками з крайніми правими рухами, зокрема організацією Нордичний рух спротиву (Pohjoimaissen Vastarintaliikki), яку заборонили як неонацистську.

Підозрюваний (праворуч) та його адвокат. Eetu Ruonakoski / Yle

У 2013 році Лямся судили за ножовий напад у бібліотеці в Ювяскюля під час презентації книги про крайні праві рухи у Фінляндії.

За останньою версією поліції щодо нападу у ТРЦ 14 червня, чоловік зі спини напав на 12-річну дитину і завдав їй ножових поранень, а потім спробував напасти на 14-річну дитину поруч. Його зупинило втручання свідків події і врешті нападника скрутила охорона на виході з ТРЦ.

Постраждалі діти – з іммігрантської родини і самі мають фінське громадянство.

У поліції кажуть, що світогляд нападника і його зв’язки з правими – у центрі розслідування, слідство на цьому етапі з’ясовує, чи вважати напад злочином на ґрунті ненависті.

Сам Лямся під час допитів визнав, що скоїв напад, але заперечує намір вбити дітей. Вирок у справі мають оголосити на початку жовтня.

Нагадаємо, 11 червня у німецькому місті Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.



Перед тим у місті Мангейм виходець з Афганістану накинувся з ножем на ультраправих політиків, що проволи антиісламську акцію; внаслідок нападу загинув поліцейський. У Німеччині після цього заговорили про спрощення депортації іммігрантів, які можуть становити загрозу для безпеки.