В Финляндии подросток совершил нападение с ножом в том же ТРЦ, где правоэкстремист ранил ребенка

Финская полиция выясняет обстоятельства радикализации 15-летнего парня, который на этой неделе совершил нападение с ножом в ТРЦ города Оулу – вероятно имитируя нападение, совершенное неделю назад взрослым мужчиной правоэкстремистских взглядов.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в торговом центре Valkea в Оулу еще во вторник. 15-летний подросток напал с ножом на мужчину иностранного происхождения и серьезно ранил его, однако угрозы для его жизни нет. Пострадавший говорит, что не знаком с ним и не помнит, чтобы они где-то пересекались.

СМИ сначала неофициально сообщали, что парень использовал для нападения нож, украшенный свастиками, и был в футболке с надписью Waffen. Впоследствии в полиции Оулу подтвердили эти слухи в комментарии Yle.

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Следствие видит признаки того, что подросток вдохновился поступком 33-летнего правоэкстремиста Себастьяна Лямся, который в этом же месте напал на детей иммигрантского происхождения и серьезно ранил одного ребенка.

Инцидент расследуется как покушение на убийство. В пятницу суд будет избирать для парня меру пресечения.

Полиция проверяет, имел ли подросток связи с правоэкстремистскими движениями и как он радикализировался.

Лямся, который совершил нападение в этом же торговом центре 14 июня, суд оставил под арестом. Новых деталей по этому расследованию не сообщали.