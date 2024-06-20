Чоловіка, який напав на прем’єрку Данії, залишили під вартою до 4 липня

39-річного громадянина Польщі, якого звинувачують у нападі на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен на початку червня, суд Копенгагена залишив під вартою до 4 липня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", представник суду сказав у коментарі агентству AFP.

На слуханні, яке тривало менше години, обвинувачення представило результати медичного огляду Фредеріксен, згідно з якими в неї діагностували "забій правого плеча і незначну травму шиї".

Також суд ознайомився з результатами допиту прем’єрки Данії та кількох свідків. Фредеріксен сказала, що нападник підійшов до неї і вимовив щось незрозуміле, а потім ударив по плечу стиснутим кулаком.

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Прокурор Ліне Стеффенсен заявив на суді, що чоловік був п'яний і вкрав алкоголь з продуктового магазину незадовго до зустрічі з прем'єр-міністеркою. Крім того, нападника, який переїхав у Данію п’ять років тому, неодноразово заарештовували за крадіжки в магазинах.

"Суд вирішив, що підозрюваний залишиться під вартою до 4 липня", – сказав речник суду AFP.

Нагадаємо, ввечері 7 червня в центрі Копенгагена невідомий чоловік напав і вдарив Метте Фредеріксен. Нападника затримали.

Фредеріксен уперше стала прем'єр-міністеркою Данії у 2019 році у 41-річному віці та переобралась на цю посаду у 2022-му.