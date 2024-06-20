Мужчину, напавшего на премьера Дании, оставили под стражей до 4 июля

39-летнего гражданина Польши, которого обвиняют в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в начале июня, суд Копенгагена оставил под стражей до 4 июля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", представитель суда сказал в комментарии агентству AFP.

На слушании, которое длилось менее часа, обвинение представило результаты медицинского осмотра Фредериксен, согласно которым у нее диагностировали "ушиб правого плеча и незначительную травму шеи".

Также суд ознакомился с результатами допроса премьера Дании и нескольких свидетелей. Фредериксен сказала, что нападавший подошел к ней и произнес что-то непонятное, а затем ударил по плечу сжатым кулаком.

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Прокурор Лине Стеффенсен заявил на суде, что мужчина был пьян и украл алкоголь из продуктового магазина незадолго до встречи с премьер-министром. Кроме того, нападавшего, который переехал в Данию пять лет назад, неоднократно арестовывали за кражи в магазинах.

"Суд решил, что подозреваемый останется под стражей до 4 июля", – сказал представитель суда AFP.

Напомним, вечером 7 июня в центре Копенгагена неизвестный мужчина напал и ударил Метте Фредериксен. Нападавшего задержали.

Фредериксен впервые стала премьер-министром Дании в 2019 году в 41-летнем возрасте и переизбралась на эту должность в 2022-м.