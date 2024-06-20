Частину Франції накрила хмара пилу з пустелі

Хмара пустельного пилу накрила південний схід Франції, спричинивши тимчасове забруднення повітря, він неї також постраждав острів Корсика.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Попередження про забруднення дрібними частинками було оголошено в середу для всієї Корсики і в четвер для регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег у зв'язку з прибуттям повітряної маси, насиченої пустельним пилом.

"Поріг тривоги" був перевищений у середу "по всій Корсиці" через "епізод забруднення дрібними частинками, пов'язаний з підйомом пустельного пилу", і "моделі прогнозування не передбачають поліпшення ситуації до цих вихідних", заявляє синоптична організація Qualitair Corse, яка описує якість повітря як "дуже погану" в західній частині острова і "погану" у східній частині.

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Цього четверга в регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег "ризик перевищення порогового рівня дрібнодисперсних частинок PM10 залишається високим, незважаючи на зливи. Очікується, що інформаційний поріг буде перевищено другий день поспіль", – йдеться в пресрелізі префектури Альпи-Моряни.

AtmoSud прогнозує погану або локально погіршену якість повітря у всіх департаментах регіону.

Подібні явища, пов'язані з пустельним пилом із Сахари, вже фіксували протягом минулих місяців.

Зокрема, наприкінці квітня на півдні та сході Румунії у багатьох місцях випав брудний дощ з високою концентрацією пилу з пустелі Сахара.

Тоді ж столицю Греції Афіни через пил із Сахари накрила помаранчева імла.