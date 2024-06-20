Часть Франции накрыло облако пыли из пустыни

Облако пустынной пыли накрыло юго-восток Франции, вызвав временное загрязнение воздуха, оно также пострадал остров Корсика.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Предупреждение о загрязнении мелкими частицами было объявлено в среду для всей Корсики и в четверг для региона Прованс-Альпы-Лазурный берег в связи с прибытием воздушной массы, насыщенной пустынной пылью.

"Порог тревоги" был превышен в среду "по всей Корсике" из-за "эпизода загрязнения мелкими частицами, связанного с подъемом пустынной пыли", и "модели прогнозирования не предсказывают улучшения ситуации до этих выходных", заявляет синоптическая организация Qualitair Corse, которая описывает качество воздуха как "очень плохое" в западной части острова и "плохое" в восточной части.

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В этот четверг в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег "риск превышения порогового уровня мелкодисперсных частиц PM10 остается высоким, несмотря на ливни. Ожидается, что информационный порог будет превышен второй день подряд", – говорится в пресс-релизе префектуры Альпы-Моряны.

AtmoSud прогнозирует плохое или локально ухудшенное качество воздуха во всех департаментах региона.

Подобные явления, связанные с пустынной пылью из Сахары, уже фиксировали в течение прошлых месяцев.

В частности, в конце апреля на юге и востоке Румынии во многих местах выпал грязный дождь с высокой концентрацией пыли из пустыни Сахара.

Тогда же столицу Греции Афины из-за пыли из Сахары накрыла оранжевая мгла.