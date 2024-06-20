Біля берегів Італії виявили тіла дев’ятьох загиблих мігрантів

Біля берегів Італії виявили ще дев’ять тіл загиблих після того, як у Середземному морі перекинувся човен, що перевозив кілька десятків мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Італійська берегова охорона витягла їх з води приблизно за 100 кілометрів від суші, повідомила влада в четвер.

Таким чином, кількість підтверджених жертв досягла 17 осіб.

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Існують побоювання, що в морі все ще перебувають понад 40 тіл.

Судно вирушило з Туреччини, але перекинулося біля узбережжя південноіталійського регіону Калабрія в ніч на понеділок.

Врятувати вдалося лише 11 осіб. Вцілілі були підібрані торговим судном, коли судно було вже наполовину затоплене. Їх доставили в гавань калабрійського містечка Рочелла-Іоніка.

Того ж дня благодійне рятувальне судно Nadir врятувало 51 людину з Сирії, Єгипту, Пакистану і Бангладеш і доставило їх на Лампедузу. Ще 10 осіб, які перебували на тому ж човні, були знайдені мертвими на нижній палубі.