Біля берегів Італії виявили тіла дев’ятьох загиблих мігрантів
Біля берегів Італії виявили ще дев’ять тіл загиблих після того, як у Середземному морі перекинувся човен, що перевозив кілька десятків мігрантів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.
Італійська берегова охорона витягла їх з води приблизно за 100 кілометрів від суші, повідомила влада в четвер.
Таким чином, кількість підтверджених жертв досягла 17 осіб.
Існують побоювання, що в морі все ще перебувають понад 40 тіл.
Судно вирушило з Туреччини, але перекинулося біля узбережжя південноіталійського регіону Калабрія в ніч на понеділок.
Врятувати вдалося лише 11 осіб. Вцілілі були підібрані торговим судном, коли судно було вже наполовину затоплене. Їх доставили в гавань калабрійського містечка Рочелла-Іоніка.
Того ж дня благодійне рятувальне судно Nadir врятувало 51 людину з Сирії, Єгипту, Пакистану і Бангладеш і доставило їх на Лампедузу. Ще 10 осіб, які перебували на тому ж човні, були знайдені мертвими на нижній палубі.