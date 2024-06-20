У берегов Италии обнаружили тела девяти погибших мигрантов

У берегов Италии обнаружили еще девять тел погибших после того, как в Средиземном море перевернулась лодка, перевозившая несколько десятков мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Итальянская береговая охрана вытащила их из воды примерно в 100 километрах от суши, сообщили власти в четверг.

Таким образом, количество подтвержденных жертв достигло 17 человек.

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Существуют опасения, что в море все еще находятся более 40 тел.

Судно отправилось из Турции, но перевернулось у побережья южноитальянского региона Калабрия в ночь на понедельник.

Спасти удалось лишь 11 человек. Уцелевшие были подобраны торговым судном, когда судно было уже наполовину затоплено. Их доставили в гавань калабрийского городка Рочелла-Ионика.

В тот же день благотворительное спасательное судно Nadir спасло 51 человека из Сирии, Египта, Пакистана и Бангладеш и доставило их на Лампедузу. Еще 10 человек, находившихся на той же лодке, были найдены мертвыми на нижней палубе.