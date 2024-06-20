Білий дім: Договір між Росією і КНДР має стурбувати Китай
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю має турбувати не лише США, а й Китай.
Про це він сказав журналістам на брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
За словами Кірбі, укладення договору між Москвою і Пхеньяном розходиться з підходами Китаю, які він висловив раніше.
"Ми думаємо, що ці занепокоєння розділить Китай, оскільки договір, як видається, прямо суперечить заяві, яку Путін і Сі зробили в Пекіні лише місяць тому", – додав він, уточнивши, що йдеться про прихильність мирному й дипломатичному врегулюванню ситуації в Україні.
Представник Білого дому наголосив, що занепокоєння мають виникнути в будь-якої країни, яка турбується про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та вважає, що рішення Ради безпеки ООН мають виконуватися.
Напередодні Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.
В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.