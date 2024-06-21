Блінкен закликав президента Азербайджану без зволікань укласти мирну угоду з Вірменією
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Голова зовнішньополітичного відомства підтвердив, що США, як і раніше, готові підтримувати подальшу взаємодію у будь-який спосіб, що буде корисним для Вірменії та Азербайджану.
"Держсекретар визнав прогрес, досягнутий Вірменією та Азербайджаном на шляху до мирної угоди, і наголосив на важливості укладення угоди без зволікань", – йдеться в повідомленні Держдепу.
За словами Міллера, Блінкен закликав до відновлення та зміцнення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами й Азербайджаном.
"Держсекретар знову закликав Азербайджан дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань у сфері прав людини та звільнити всіх несправедливо затриманих осіб. Він закликав Азербайджан зробити це якнайшвидше", – йдеться в заяві.
Днями прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян допустив проведення референдуму щодо делімітації кордону з Азербайджаном у більш далекому майбутньому.
Нагадаємо, у Вірменії тривають протести через передачу під контроль Азербайджану чотирьох сіл на кордоні з Вірменією відповідно до угоди про делімітацію кордонів.
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