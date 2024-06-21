Украина настроена на проведение второго Саммита мира в стране Глобального Юга

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев настроен на то, чтобы второй Саммит мира прошел в одной из стран так называемого Глобального Юга.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он говорил в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, среди вариантов, в какой стране может пройти второй Саммит мира, рассматривается не только Саудовская Аравия как одна из стран Глобального Юга.

"Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого Глобального Юга. И здесь есть несколько качественных и сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита", – отметил Кулеба.

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Глава МИД отметил, что время между первым и вторым саммитами не будет пустым, ведь президент Украины Владимир Зеленский договорился с лидерами стран Европы, Латинской Америки, Африки о проведении в этот период тематических мероприятий по каждому пункту "формулы мира" для формирования переговорной позиции.

"Сейчас будет происходить очень большая работа для того, чтобы выйти на второй саммит с максимально сильной позиции, которую будет поддерживать максимальное количество стран", – пояснил Кулеба.

Напомним, участники Глобального саммита мира, который проходил в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

В Офисе президента говорят, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.

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