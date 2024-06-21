Несколько районов Франции затопило после сильных ливней

Во французской Нормандии и на востоке несколько районов страдают от подтоплений после сильных дождей, в одном департаменте объявили ситуацию природной катастрофы.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

От последствий непогоды больше всего пострадал департамент Майенн, профильное министерство объявило для этого района состояние природной катастрофы. По данным метеослужбы, местами на территории департамента за менее чем двое суток выпала трехмесячная норма осадков.

Для Майенна и соседнего департамента Мен-и-Луара действует красный уровень предупреждения из-за угрозы наводнений.

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Уровень воды больше всего поднялся в районах от населенного пункта Удон до Краона. Многие домохозяйства остались обесточенными, многим десяткам людей пришлось перебраться к родным и друзьям или воспользоваться убежищем, обустроенным мэрией.

Старые местные жители говорят, что не припоминают подобного наводнения еще с послевоенных лет.

У Краона уровень воды в реке Удон достиг 3,25 метра, преодолев предыдущий рекорд "исторического наводнения" 1996 года, когда уровень воды составлял 2,86.

Уровень воды существенно повысился и в реках в районе Лиона, там объявлен оранжевый уровень предупреждения. В департаменте Изер около сотни людей пришлось эвакуировать по воздуху из-за того, что полноводный ручей сделал непроездной единственную дорогу, соединяющую ту местность с остальным миром.

Напомним, в Германии интенсивные ливни в начале июня вызвали наводнения на юге страны. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, материальный ущерб может достигать 2 млрд евро.