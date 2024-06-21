У частині Хорватії небо затягло пилом із Сахари

Над багатьма районами Хорватії небо стало тьмяним та білувато-жовтого відтінку через високу концентрацію пилу із Сахари, яка у п’ятницю мала досягти піку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Jutarnji List, цитуючи також місцевий медіаресурс Istramet.

Дрібний пил із Сахари був присутній в повітряних масах над країною і у попередні дні, але у п’ятницю його концентрація біля поверхні землі стала найвищою, тому феномен став більш візуально помітним.

Для Хорватії це ймовірно найбільш інтенсивний епізод за останні кілька десятиліть.

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Тьмяне жовтувато-біле небо спостерігається у багатьох місцях як на півдні, так і на півночі країни.

До неділі ситуація має поступово покращитися.

Пил із Сахари накрив не лише Хорватію, а й інші країни регіону, у тому числі південь Франції.

Такі епізоди були і навесні 2024 року, спостерігалися також "брудні дощі" з часточками пилу.

Також 21 червня у частині Хорватії та майже по всій Чорногорії і БіГ зникло електропостачання. Подію називають безпрецедентною, оператори мережі з'ясовують причини.