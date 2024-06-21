В части Хорватии небо затянуло пылью из Сахары
Новости — Пятница, 21 июня 2024, 15:02 —
Над многими районами Хорватии небо стало тусклым и беловато-желтого оттенка из-за высокой концентрации пыли из Сахары, которая в пятницу должна была достичь пика.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Jutarnji List, цитируя также местный медиаресурс Istramet.
Мелкая пыль из Сахары присутствовала в воздушных массах над страной и в предыдущие дни, но в пятницу ее концентрация у поверхности земли стала самой высокой, поэтому феномен стал более визуально заметным.
Для Хорватии это, вероятно, наиболее интенсивный эпизод за последние несколько десятилетий.
Тусклое желтовато-белое небо наблюдается во многих местах как на юге, так и на севере страны.
К воскресенью ситуация должна постепенно улучшиться.
Пыль из Сахары накрыла не только Хорватию, но и другие страны, в том числе юг Франции.
Такие эпизоды были и весной 2024 года, наблюдались также "грязные дожди" с частицами пыли.
Также 21 июня в части Хорватии и почти по всей Черногории и БиГ исчезло электроснабжение. Событие называют беспрецедентным, операторы сети выясняют причины.