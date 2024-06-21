В части Хорватии небо затянуло пылью из Сахары

Над многими районами Хорватии небо стало тусклым и беловато-желтого оттенка из-за высокой концентрации пыли из Сахары, которая в пятницу должна была достичь пика.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Jutarnji List, цитируя также местный медиаресурс Istramet.

Мелкая пыль из Сахары присутствовала в воздушных массах над страной и в предыдущие дни, но в пятницу ее концентрация у поверхности земли стала самой высокой, поэтому феномен стал более визуально заметным.

Для Хорватии это, вероятно, наиболее интенсивный эпизод за последние несколько десятилетий.

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Тусклое желтовато-белое небо наблюдается во многих местах как на юге, так и на севере страны.

К воскресенью ситуация должна постепенно улучшиться.

Пыль из Сахары накрыла не только Хорватию, но и другие страны, в том числе юг Франции.

Такие эпизоды были и весной 2024 года, наблюдались также "грязные дожди" с частицами пыли.

Также 21 июня в части Хорватии и почти по всей Черногории и БиГ исчезло электроснабжение. Событие называют беспрецедентным, операторы сети выясняют причины.