Група військових з Литви відправилась тренувати українців

П'ята група литовських військовослужбовців відбула до Великої Британії для участі у міжнародній тренувальній місії, яка передбачає підготовку українських сил.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Під час п'ятимісячної місії інструктори нададуть українським військовим базові військові знання та навички, необхідні для ведення бойових дій.

"Я знаю і твердо вірю, що ви зробите все можливе, щоб передати свій професіоналізм і знання Збройним силам України", – сказав підполковник Маріус Кугауда, командир навчального полку, проводжаючи литовських солдатів.

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Литовські військові беруть участь у багатонаціональній операції з підготовки української армії під проводом Великої Британії з листопада 2022 року.

Литовські інструктори також беруть участь у тренувальній місії ЄС EUMAM Ukraine і тренують українських військових у Литві, зосереджуючись на підготовці молодших командирів і спеціалістів.

Наприкінці травня прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявляла про готовність направити свій військовий контингент для допомоги в підготовці військ на українській території.

Крім того, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловлював переконання, що західні військові інструктори, які перебували в Україні до російського повномасштабного вторгнення в 2022 році, повинні повернутися і прискорити підготовку нових українських військ.