Группа военных из Литвы отправилась тренировать украинцев

Пятая группа литовских военнослужащих отбыла в Великобританию для участия в международной тренировочной миссии, которая предусматривает подготовку украинских сил.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во время пятимесячной миссии инструкторы дадут украинским военным базовые военные знания и навыки, необходимые для ведения боевых действий.

"Я знаю и твердо верю, что вы сделаете все возможное, чтобы передать свой профессионализм и знания Вооруженным силам Украины", – сказал подполковник Мариус Кугауда, командир учебного полка, провожая литовских солдат.

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Литовские военные участвуют в многонациональной операции по подготовке украинской армии под руководством Великобритании с ноября 2022 года.

Литовские инструкторы также участвуют в тренировочной миссии ЕС EUMAM Ukraine и тренируют украинских военных в Литве, сосредотачиваясь на подготовке младших командиров и специалистов.

В конце мая премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла о готовности направить свой военный контингент для помощи в подготовке войск на украинской территории.

Кроме того, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выражал убеждение, что западные военные инструкторы, которые находились в Украине до российского полномасштабного вторжения в 2022 году, должны вернуться и ускорить подготовку новых украинских войск.