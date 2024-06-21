Данський міністр закликав людей "згадати радість готування їжі вдома"
Данський міністр з питань продовольства закликав громадян задуматися про те, щоб частіше готувати вдома, після публікації статистики щодо популярності в країні сервісів продажу готових страв.
Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".
Нещодавно у Данії опублікували дослідження щодо споживання продукції сервісів, які продають готові страви, від Національного інституту з продовольчих питань (DTU Fødevareinstituttet).
Згідно з нею, середньостатистична данська родина купує на 84% більше готових страв "з собою", аніж вісім років тому.
Міністр з питань продовольства Якоб Єнсен після цього закликав данців "віднайти радість готування їжі" та частіше готувати вдома.
"Наші рецепти – це у тому числі наша культурна спадщина, і я боюся, що ми втрачаємо її, стаючи нацією, що купує страви з собою", – зазначив Єнсен.
Він додав, що в жодному разі не хоче зачепити цими словами родини з дітьми, оскільки розуміє, що це чимала економія часу для батьків.
Нагадаємо, кілька років тому у Франції виробники камамберу почали бити на сполох після того, як цей сир вперше відстав у популярності від італійської моцарелли.
Згодом галузь скаржилася на нові правила щодо пакування продукції у ЄС, вбачаючи у них загрозу для традиційної упаковки камамберу.
Тим часом французькі винороби скаржаться на зниження попиту на червоні вина.