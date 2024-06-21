Датский министр призвал людей "вспомнить радость приготовления еды дома"

Датский министр по вопросам продовольствия призвал граждан задуматься о том, чтобы чаще готовить дома, после публикации статистики по популярности в стране сервисов продажи готовых блюд.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Недавно в Дании опубликовали исследование по потреблению продукции сервисов, которые продают готовые блюда, от Национального института по продовольственным вопросам (DTU Fødevareinstituttet).

Согласно ему, среднестатистическая датская семья покупает на 84% больше готовых блюд "с собой", чем восемь лет назад.

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Министр по вопросам продовольствия Якоб Йенсен после этого призвал датчан "найти радость приготовления пищи" и чаще готовить дома.

"Наши рецепты – это в том числе наше культурное наследие, и я боюсь, что мы теряем его, становясь нацией, которая покупает блюда с собой", – отметил Йенсен.

Он добавил, что ни в коем случае не хочет задеть этими словами семьи с детьми, поскольку понимает, что это немалая экономия времени для родителей.

Напомним, несколько лет назад во Франции производители камамбера начали бить тревогу после того, как этот сыр впервые отстал в популярности от итальянской моцареллы.

Впоследствии отрасль жаловалась на новые правила упаковки продукции в ЕС, видя в них угрозу для традиционной упаковки камамбера.

Тем временем французские виноделы жалуются на снижение спроса на красные вина.