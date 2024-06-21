Кулеба відреагував на рішення ЄС починати переговори: "Це великий день"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Ради ЄС, яким затвердили переговорні рамки України та Молдови і запуск переговорів про вступ 25 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Кулеба зазначив, що це "великий день для України, Молдови і Європейського Союзу".

"Усі 27 країн-членів ЄС затвердили переговорні рамки, початок практичних переговорів про вступ до ЄС заплановано на наступний тиждень. Дякуємо Раді ЄС та бельгійському головуванню за те, що ви творите історію", – написав міністр закордонних справ.

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Кулеба зазначив, що Україна встановила рекорд за швидкістю просування від заявки на вступ до відкриття переговорів, зробивши це всього за два роки і без "знижок", виконуючи встановлені вимоги та реформи в умовах повномасштабної війни.

This is a big day for Ukraine, Moldova, and the European Union. All 27 EU member states have approved negotiating frameworks, and practical EU accession talks are scheduled to begin next week. We thank @EUCouncil and @EU2024BE for making history.



Ukraine's path to today has not… – Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 21, 2024

"Україна як член ЄС посилить безпеку і процвітання для усіх європейців, а також буде робити вагомий внесок у нашу спільну європейську оборону, зовнішню політику, зелений перехід економіки, цифровізацію, інновації… Процес переговорів займе час. Але ми переконані, що здолаємо цей шлях", – зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, вдень 21 червня Рада ЄС затвердила переговорні рамки України та Молдови та схвалила проведення міжурядових конференцій, що офіційно запускають переговори про вступ, 25 червня.

Перед цим постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили рамки для переговорів про вступ України та Молдови 14 червня.

Спершу Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.