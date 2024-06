Кулеба відреагував на рішення ЄС починати переговори: "Це великий день"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Ради ЄС, яким затвердили переговорні рамки України та Молдови і запуск переговорів про вступ 25 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Кулеба зазначив, що це "великий день для України, Молдови і Європейського Союзу".

"Усі 27 країн-членів ЄС затвердили переговорні рамки, початок практичних переговорів про вступ до ЄС заплановано на наступний тиждень. Дякуємо Раді ЄС та бельгійському головуванню за те, що ви творите історію", – написав міністр закордонних справ.

Кулеба зазначив, що Україна встановила рекорд за швидкістю просування від заявки на вступ до відкриття переговорів, зробивши це всього за два роки і без "знижок", виконуючи встановлені вимоги та реформи в умовах повномасштабної війни.

This is a big day for Ukraine, Moldova, and the European Union. All 27 EU member states have approved negotiating frameworks, and practical EU accession talks are scheduled to begin next week. We thank @EUCouncil and @EU2024BE for making history.



Ukraine's path to today has not…