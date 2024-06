Кулеба отреагировал на решение ЕС начинать переговоры: "Это великий день"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Совета ЕС, которым утвердили переговорные рамки Украины и Молдовы и запуск переговоров о вступлении 25 июня.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Кулеба отметил, что это "великий день для Украины, Молдовы и Европейского Союза".

"Все 27 стран-членов ЕС утвердили переговорные рамки, начало практических переговоров о вступлении в ЕС запланировано на следующую неделю. Спасибо Совету ЕС и бельгийскому председательству за то, что вы творите историю", – написал министр иностранных дел.

Кулеба отметил, что Украина установила рекорд по скорости продвижения от заявки на вступление до открытия переговоров, сделав это всего за два года и без "скидок", выполняя установленные требования и реформы в условиях полномасштабной войны.

