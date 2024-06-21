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Кулеба отреагировал на решение ЕС начинать переговоры: "Это великий день"

Новости — Пятница, 21 июня 2024, 16:32 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Совета ЕС, которым утвердили переговорные рамки Украины и Молдовы и запуск переговоров о вступлении 25 июня.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Кулеба отметил, что это "великий день для Украины, Молдовы и Европейского Союза".

"Все 27 стран-членов ЕС утвердили переговорные рамки, начало практических переговоров о вступлении в ЕС запланировано на следующую неделю. Спасибо Совету ЕС и бельгийскому председательству за то, что вы творите историю", – написал министр иностранных дел.

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Кулеба отметил, что Украина установила рекорд по скорости продвижения от заявки на вступление до открытия переговоров, сделав это всего за два года и без "скидок", выполняя установленные требования и реформы в условиях полномасштабной войны. 

"Украина как член ЕС усилит безопасность и процветание для всех европейцев, а также будет делать весомый вклад в нашу общую европейскую оборону, внешнюю политику, зеленый переход экономики, цифровизацию, инновации... Процесс переговоров займет время. Но мы убеждены, что преодолеем этот путь", – отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, днем 21 июня Совет ЕС утвердил переговорные рамки Украины и Молдовы и одобрил проведение межправительственных конференций, которые официально запускают переговоры о вступлении, 25 июня.

Перед этим 14 июня постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы.

Сначала Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.

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Вступление в ЕС Кулеба
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